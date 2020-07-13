الأدوية: الشركة صاحبة علاج كورونا اختارت 3 دول لإنتاجه منها مصر

تحدث الدكتور علي عوف، رئيس شعبة صناعة الأدوية عن الأدوية التي تعالج فيروس كورونا.

وقال "عوف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم، في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "CBC"، إن أحدث دواء لعلاج فيروس كورونا تمت الموافقة عليه من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، هو دواء "ريمديسيفير" والذي تنتجه شركة جلياد الأمريكية، لافتًا إلى أن الشركة أقامت عليه تجارب سريرية وكانت نتائجه فوق الـ90%، مشددًا على أن دور هذا الدواء الرئيسي في الحالات الحرجة.

وأوضح "عوف"، أن الشركة المنتجة للدواء وافقت على إنتاجه خارج أمريكا لـ3 دول فقط هي "مصر وباكستان والهند"، لافتًا إلى أنهم يعطون تصريحا بإنتاجه للمصانع التي لا تقل جودة عن المصانع الأمريكية.

وأشار إلى أن توقيت نزول أول حقنة للدواء لمريض أمريكي هو نفس توقيت نزول الدواء للمريض المصري لافتًا إلى أن أول إنتاج للشركة المصرية كان 1100 أمبول وتم إهدائهم لوزارة الصحة المصرية.

وشدد "عوف" على أن نتائج استخدام هذا الدواء كانت طيبة، مشيرًا أنه غير مسموح تداوله في الصيدليات ويمكن منحه للمستشفيات الخاصة بناء على طلب لوزارة الصحة حتى لا يساء استخدامه في الصيدليات.

ولفت إلى أن هيئة سلامة الغذاء سمحت لأكثر من 80 شركة بالتسجيل لإنتاج الفيتامينات الرافعة للمناعة لتغطية السوق بكمية عالية مشيرًا إلى أنه تم توفير 1.2 مليون علبة فيتامين سي ومليون علبة زنك ومليون علبة زثرومايسين، و2.8 مليون علبة بارستيمول، منهم 1.4 مليون علبة مستوردة، وذلك لتغطية الاحتياجات في السوق المصرية.

وتابع: "النهاردة نازل 45 مليون علبة بارستيمول و7 ملايين علبة زنك و5 ملايين علبة فيتامين سي"، مؤكدًا أن الحركة والإقبال على الصيدليات بدأ يقل، مشددًا على أن الحالات وضمنها الحرجة، بدأت تقل.