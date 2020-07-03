الشركة المنتجة لـ"ريمديسيفير": لن نطرحه في الصيدليات

قال الدكتور أمجد طلعت المدير العام لشركة إيفا فارما للصناعات الدوائية، إن الشركة تبرعت بنحو 1100 جرعة تكفي علاج أول 100 مريض، مشيرًا إلى أن الدواء وصل إلى أكثر من 30 مستشفى في محافظات كثيرة بالجمهورية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "dmc": "خلال الفترة المقبلة سنكون قادرين أكثر على التوسع، لأن هيئة الشراء الموحد تطلب كميات تغطي جميع المستشفيات الحكومية والمستشفيات الجامعية".

وتابع: "نعمل على أن يصرف الدواء للمستشفيات فقط، ولن يتواجد في الصيدليات، وأي إعلان عن غير ذلك فهو حرام ونصب ومتاجرة بآلام الناس".

وواصل: "نستورد المادة الخام من أكثر من مصدر، هناك 6 شركات في الهند وشركة في باكستان تتنافس على المادة الخام لكي تصنع وتغطي الدول المختلفة".