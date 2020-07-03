الشركة المصنعة لـ"ريمديسيفير" بمصر: نستطيع إنتاج نصف مليون عبوة شهريا

أكد الدكتور أمجد طلعت المدير العام لشركة إيفا فارما للصناعات الدوائية، أن برنامج "مصر تستطيع"، برنامج توك شو علمي يقدم حقائق تفيد المختصين وغيرهم.

وأضاف خلال حلقة مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "dmc": "بالنسبة لعقار ريمديسيفير، نستطيع أن نقول إنه نجاح كبير لمصر أن شركة إيفا فارما استطاعت أن توفره بالتزامن مع الموافقة عليه من الاتحاد الأوروبي وإتاحته في الولايات المتحدة الأمريكية".

وواصل: "حصلنا على الموافقة بشأن إنتاجه لأول مرة في مصر وسنصدره إلى 127 دولة، مع إحدى الشراكات التي عقدت بين هذه الشركة وشركة عالمية أخرى على مستوى علاج فيروس سي خلال السنوات الماضية".

وأردف: "نستطيع إنتاج وتصنيع المادة الخام ونستوردها وننتج ونصنع الدواء وليس لدينا أي مشكلة متعلقة بالإنتاج، وقادرون على إنتاج أكثر من نصف مليون عبوة شهريًا، وما نصنعه وخططنا المستقبلية تكفي وتزيد عن احتياجات المواطنين المصريين ذوي الحالات الحرجة، وننسق مع الوزارات المختلفة لتوفير أدوية مناعة ومضادات حيوية ومضادات للتجلط بحسب البروتوكول المصري، لكل الحالات الخفيفة والمتوسطة والشديدة".