مصطفى درويش: أصحابي دعموني بعد إصابتي بكورونا وعملوا لي طيارة ورق

حكى الفنان مصطفى درويش، تفاصيل تجربته مع إصابته بفيروس كورونا المستجد، وتعافيه منه.

وقال "درويش"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم، في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "CBC"، إنه أصيب بالتعب بعد انتهاء العيد وشعر بآلام في البطن وارتفاع درجة الحرارة وصداع شديد، مشيرًا أنه أجرى التحاليل ووجد بعض المشاكل وقام بعمل مسحة وتبين إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف: "مريت بأيام ومينفعش مريض كورونا نسيبه في البيت وده صعب جدا أن أي حد يتحمل المرض والوحدة، والمريض بيبقى زي الطفل"، مثنيًا على دور أصدقائه في دعمه: "عملوا لي طيارة عشان أطيرها فوق البيت ومفيش حد اتخلى عني وفيه ناس كانت عايزة تبعت لي أدوية من أمريكا".

وحكى "درويش"، عن تجربة مطعم "روقة" لدعم مرضى كورونا مشيرًا أنه فتح المطعم مع أصدقائه وفكروا في التجارة مع الله، وأنهم اتفقوا مع مستشفى سرطان الأطفال على تخصيص جزء من الأرباح للمستشفى لافتًا أنهم استضافوا المتضررين خلال فترة الأمطار الشديدة الماضية لمدة 3 أيام، مشيرًا أنهم قرروا دعم الأسر المتضررة من فيروس كورونا وتوعية المطاعم والمقاهي بالتعامل مع فيروس كورونا.

وأشار الفنان أن مالك المطعم قلل لهم الإيجار وأنهم استغلوا المبلغ الذي تم تخفيضه في أعمال الخير، لافتًا إلى أن بعض الشخصيات تساعدهم في عمل الخير.