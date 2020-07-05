فيديو.. مصطفى درويش يدعم ضحايا التحرش: طاقم محامين لمساندة الفتيات
كتب:
ضحى محمد
04:28 ص | الأحد 05 يوليو 2020
نشر الفنان مصطفى درويش فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، موجهاً رسالة لكل الفتيات اللاتي تعرضن للتحرش.
وقال "درويش" خلال الفيديو، "بعد واقعة شاب الجامعة الأمريكية، يجب أن تتقدم ببلاغ، فإنني لدي طاقم محامين ومتبرع بيهم من أجل مساندتهم في تلك القضية، خدي حقك ومتسكتيش ومتخافيش.. إنتي معملتيش حاجة غلط".
وأضاف، "لأي بنت واجهت واقعة اغتصاب أو تحرش متخافيش ليكي اخوات وفي ضهرك".
View this post on Instagram
لاي بنت واجهه واقعه اغتصاب او تحرش متخافيش ليكي اخوات وفي ضهرك وهطلع لايف ليكم الساعه ١٢ كمان ساعه يعني علي الانستجرام
A post shared by Mostafa darwish مصطفي درويش (@mostafa.darwish.official) on
يذكر أن الفنان مصطفى درويش، كان قد تعافى من فيروس كورونا بعد انتهائه من تصويره دوره بمسلسلي "100 وش" و"خيانة عهد".