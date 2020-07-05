فيديو.. مصطفى درويش يدعم ضحايا التحرش: طاقم محامين لمساندة الفتيات

نشر الفنان مصطفى درويش فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، موجهاً رسالة لكل الفتيات اللاتي تعرضن للتحرش.

وقال "درويش" خلال الفيديو، "بعد واقعة شاب الجامعة الأمريكية، يجب أن تتقدم ببلاغ، فإنني لدي طاقم محامين ومتبرع بيهم من أجل مساندتهم في تلك القضية، خدي حقك ومتسكتيش ومتخافيش.. إنتي معملتيش حاجة غلط".

وأضاف، "لأي بنت واجهت واقعة اغتصاب أو تحرش متخافيش ليكي اخوات وفي ضهرك".

يذكر أن الفنان مصطفى درويش، كان قد تعافى من فيروس كورونا بعد انتهائه من تصويره دوره بمسلسلي "100 وش" و"خيانة عهد".