مصر تدين إطلاق ميلشيا الحوثي طيارات مفخخة باتجاه السعودية

أعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، عن بالغ إدانتها لإطلاق ميلشيا الحوثي صاروخين باليستيين وعدد من الطائرات المفخخة دون طيار باتجاه المملكة العربية السعودية، والتي جرى اعتراضها وإسقاطها جميعا من قبل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكد البيان تضامن مصر الكامل ووقوفها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة الاعتداءات الغاشمة التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية، ودعم مصر للمملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحماية أمنها القومي.

وتُعيد مصر التأكيد على أنّ مثل هذه الهجمات لن تؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار في اليمن، مع أهمية الاستجابة لدعاوى وقف إطلاق النار حتى يتسنى تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف العملية السياسية بهدف التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية، استنادًا للمرجعيات المتفق عليها، خاصة مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216.