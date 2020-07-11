نقل خدمة العيادات الخارجية بالزقازيق العام لمجمع الخدمات بالشوبك

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مجمع الخدمات بقرية الشوبك بسطة مركز الزقازيق، لمتابعة نقل العيادات الخارجية في التخصصات الطبية المختلفة من مستشفى الزقازيق العام لمجمع الخدمات بالشوبك.

جاء ذلك، ضمن خطة المديرية لتقديم الخدمات الطبية وتوقيع الكشف الطبي علي المرضي بمكان مجمع، تيسيرا علي المواطنين، ويتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي، وذلك بعد أن كانت تقدم خدمة العيادات بمراكز طبية ووحدات صحية بعدة قري مختلفة تابعة لإدارة الزقازيق الصحية، وذلك أثناء مواجهة جائحة كورونا بالمحافظة.

وتابع وكيل الوزارة تقسيم عمل العيادات، ووجه بوضع جدول العمل بمكان واضح للمترددين.

وقام وكيل الوزارة بمراجعة التجهيزات الطبية وغير الطبية، وتوفير معمل للفحوصات المعملية، بجانب جهاز الأشعة المتنقل، وجهاز السونار، وتوفير الأدوية الخاصة بالمرضي بكافة التخصصات، ووضع خطة العمل للتشغيل علي الفور.

وكلف مدير العلاجي ومدير المستشفي بسرعة الانتهاء من تجهيز كل عيادة وتوفير الأدوات الخاصة بها، والتشغيل في خلال ساعات.