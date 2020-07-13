الأورمان: 25 ألف كيلو لحوم أضاحي للأسر الأكثر احتياجا بمطروح

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان بمطروح، إنه تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تستكمل الجمعية نشاطها الموسمي في توزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجًا في قرى ونجوع محافظة مطروح، من خلال توزيع 25 ألف كيلو لحوم أضاحي و 10 عجول بلدية ضمن مشروع "صك الأضحية" لهذا العام.

وأضاف "شعبان"، أن الجمعية تستهدف الوصول بلحوم الأضاحي إلى جميع الأسر الأكثر احتياجًا في محافظة مطروح ونجوعها ومدنها وبخاصة القرى الأكثر احتياجًا والمناطق النائية الأكثر فقرًا لكي تحقق الغاية من الأضحية وهي ادخال الفرحة على المضحي من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها، والعمل على إسعاد الأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحي لهم في منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجماعتهم السكانية البعيدة.

وتابع: أن الذبح سيبدأ بعد صلاة عيد الأضحى المبارك وحتى عصر آخر أيام التشريق، وسيجري نحر العجول البلدية في مجازر وزارة الزراعة المعتمدة بمطروح وتوزيعها على غير القادرين خلال أيام العيد في القرى الأكثر احتياجًا في مطروح بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة.

وأشار "شعبان" إلى أن الكمية المخصصة من اللحوم المستوردة بلغت 25 ألف كيلو لحوم توزع على الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية لأهالي محافظة مطروح، طبقًا لتعليمات وزارة الزراعة، مؤكدًا أن اللحوم المستوردة يجرى ذبحها خلال أيام العيد وستوزع بعد شهرين عند وصولها مصر.

وقال إن الجمعية أطلقت قبل سنوات مشروع "صك الأضحية" ومستمرة في تنفيذه سنويًا لتحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية من الأضحية بإدخال الفرحة على المضحي من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها، والمشاركة المجتمعية بتحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحي لهم في منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكانية.