نائب يطالب بمساندة ضحايا شركات المحمول: إحنا دولة محترمة

قال النائب إبراهيم نظير، إنّه تلقى العديد من الشكاوى بشأن تحايل بعض شركات المحمول على المواطنين، مشيرا إلى أنّ الجهات الحكومية سواء جهاز حماية المستهلك ووزارة الاتصالات، ليس لديهم دراية باستغلال شركات المحمول للمواطنين.

وأضاف نظير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس سلامة، ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أنّ عدم دراية المواطنين بطرق التشغيل والأكواد المعقدة، وتواصل المواطنين مع خدمة العملاء وانتظارهم على الخط لفترات طويلة وإضافة خدمات لم يطلبها المواطن، كل هذه طرق لاستغلال العملاء من شركات المحمول.

ولفت إلى أنّه حال شكاوى المواطنين للجهاز القومي للاتصالات، يسألهم عما إذا تواصلوا مع الشركة أم لا، وهذا أسلوب معالجة للمشكلة غير صحيح، خاصة أنّ المواطن لجأ للجهاز للشكوى من الشركة، فكيف للمواطن أن يعود للشركة التي شكا منها.

وتابع نظير أنّ شركات الهواتف المحمولة تخصم من أرصدة المواطنين دون علمهم نظير خدمات لم يطلبها العملاء لتعظيم أرباحهم، ولا يوجد وقفات من الجهات الحكومية، "لو مبصيناش للناس دي مين هيقف جنبها، إحنا دولة محترمة ودولة مؤسسات ولازم نحارب الفساد، عشان كده قدمت طلب لوزير الاتصالات ورئيس مجلس الوزراء لانعقاد لجنة سريعة ومناقشتها داخل المجلس، وحتى الآن لم يطرأ جديد في هذا الموضوع، إلا أنّ الجهاز القومي للاتصالات يبرر ما يحدث بأنّ لديه لائحة ويخصم من الشركات ويجازيها".

واستكمل نظير: "هذا الفساد يجب أن يتوقف بتغليظ العقوبات لإيقاف شركات الهاتف المحمول عند حدودها".