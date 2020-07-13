حماية المستهلك: نعمل لنكون ميزان عدل بين التاجر والمواطن

قال أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إنّ المستهلك دائما هو الحلقة الضعيفة في منظومة التداول والحلقات التجارية والسوق، لذلك أقام المشرع قانون حماية المستهلك.

وأضاف سمير، خلال حواره مع الإعلامية دينا عبدالكريم، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أنّ قانون حماية المستهلك هو القانون الجديد 181 لسنة 2018، وأعطى الكثير من الحقوق للمستهلك في أن يستبدل ويسترجع الخدمة والسلع، كما نص على أن تكون فترة الاسترجاع والاستبدال 30 يوما حال وجود عيب فيه.

وتابع أنّه من حق المستهلك الحصول على فاتورة، ورؤية السعر سواء في الواقع أو أونلاين، وأن يعرف مواصفات السلع وكيفية استخدامها، حسب ما نص قانون "حق المعرفة".

واستكمل أنّ قانون حماية المستهلك في المقام الأول اقتصادي، فهو حماية للمستهلك والاقتصاد في المنظومة، كما أنّنا ميزان عدل بين التاجر والمستهلك، ونميل بشكل أكبر للمستهلك لأنه الحلقة الضعيفة.