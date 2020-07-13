فريق طبي ينقذ حياة أم وجنينها بعملية قلب مفتوح طارئة بأسيوط

أعلن الدكتور حسام العربي مدير مستشفى القلب الجامعي بأسيوط، نجاح فريق طبي بقسم جراحة القلب والصدر في إنقاذ حياة شابة تبلغ من العمر 22 عامًا من محافظة قنا، بإجراء عملية حراجة قلب مفتوح لها، حيث استقبلت إدارة المستشفى الحالة والتي تبين بعد الفحص والأشعة إصابتها بجلطة كبيرة على الصمام الميترالي مما أدى لإصابتها بأزمة رئوية.

وقال الدكتور أحمد غنيم رئيس قسم جراحة القلب والصدر بأسيوط، إن الحالة كانت تستدعي تدخل طبي طارئ وسريع، خاصة وأن المريضة سبق لها إجراء عملية قلب مفتوح وتغيير بالصمام الميترالي منذ أربع سنوات فضلًا عن كونها حامل بجنين عمره 40 يومًا بعد عملية حقن مجهري، مضيفًا أنه على الفور جرى تجهيز المريضة لجراحة قلب مفتوح عاجلة بالتنسيق مع إدارة مستشفى القلب الجامعي.

وأوضح الدكتور محمد علاء مدرس جراحة القلب والصدر والجراح الرئيسي في العملية، أن الخطوة الأولي لتجهيز المريضة للعملية جرت من خلال تجهيز الدم بسرعة فائقة، ثم جرى إدخال الحالة لغرفة العمليات وأجريت لها جراحة قلب مفتوح مرتجعة عاجلة، وجرى استبدال الصمام المتوقف وإزالة الجلطة وتركيب صمام جديد، وخرجت الحالة للرعاية الحرجة وهي وجنينها بصحة جيدة، ثم خرجت من الرعاية الصحية بعد التأكد من استقرار حالتها.

ومن جانبه، أكد الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب بجامعة أسيوط ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، استمرار المستشفيات الجامعية بكافة تخصصاتها الطبية في تقديم خدماتها الصحية والعلاجية للمترددين عليها من مختلف محافظات الصعيد، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المرضى والأطباء والعاملين من فيروس كورونا.