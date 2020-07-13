تفاصيل افتتاح برنامج 2 كفاية 31 عيادة لتنظيم الأسرة على مستوى الجمهوية

أوضحت الدكتورة ديزيريه لبيب، مديرة برنامج "2 كفاية" أنه تم الإنتهاء من تطوير 31 عيادة خاصة بتنظيم الأسرة في 10 محافظات ومنهم 9 محافظات بالصعيد وواحدة بإحدى العشوائيات في القاهرة، شارحة أن توزيع العيادات جغرافيا تم على أسس، وهي أن الأماكن التي بها المستفيدات من برنامج "2 كفاية"، ممن يستفيدون من برنامج تكافل الذي تقدمه وزارة التضامن في المحافظات كدعم نقدي بالمحافظات الأكثر فقرا والأعلى خصوبة، والسيدات في عمر الإنجاب والمستفيدات من برنامج تكافل وكرامة.

ويتم اختيار الأماكن التي يكون بها الجمعيات مؤهلة للعمل في المنطقة ويكون هناك ثقة جماهيرية ويكون لها عمل على أرض الواقع.

وأضافت لبيب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مها بهنسي، ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على شاشة "TEN" أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي كان لها توجيهات بالبدء في التحرك والعمل في العشوائيات بدلا من الإكتفاء بالعمل في المحافظات، مؤكدة على أن البرنامج يعمل في أكثر الأماكن فقرا واحتياجا "بنشوف مين اللي معندهومش سهولة الوصول للخدمات الصحية وبنحاول نساعد مع وزارة الصحة ونقرب أماكن تقديم الخدمة للمواطن ويتم العمل مع الجمعيات الأهلية".

وتابعت لبيب أن شبكة الخدمة الصحية في مصر من أعظم شبكات خدمة الرعاية الأولية على مستوى العالم، وهو كلام عالمي مثبت وموثق أن شبكة الرعاية الصحية الأولية في مصر لها ثقلها، والتحدي الأكبر في تنظيم الأسرة ليست الرعاية الصحية ولكن هو الإرث الثقافي في الإنجاب، "وزارة التضامن حينما بدأت العمل على هذه مشكلة الزيادة السكانية حرصت على تصحيح مفاهيم المجتمع الصحية والدينية الخاطئة والمتعلقة بالزيادة السكانية وكثرة الإنجاب.

وشرحت لبيب أن مبادرة "2 كفاية" تمر الآن بعامها الحالي منذ تدشينها، وهناك استجابة كبيرة لهذه المبادرة، وهناك مؤشرات لذلك من المتابعة والتقييم للبرنامج، مشيرة إلى أنه تم تحويل 500 ألف سيدة لعيادات تنظيم الأسرة، سواء كانت هذه العيادات تابعة لوزارة الصحة والسكان أو تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.