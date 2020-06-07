التضامن: افتتاح 32 عيادة جديدة ضمن "2 كفاية" بنهاية يونيو

قال الدكتور محمد العقبي، المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إنّ الوزارة كان لها نصيب كبير خلال السنوات الست الماضية من العمل، وشهدت تحولا كبيرا، نظرا لاهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالبُعد الاجتماعي.

وأضاف العقبي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة extra news، وتقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، أنّه بالتعاون مع صندوق تحيا مصر أطلق بنك ناصر الاجتماعي مشروع "مستورة"، واستفاد منه عشرات الآلاف من الأسر، بنحو 27 ألف مشروع للأسر.

وأوضح أنّ الوزارة أطلقت حملة "2 كفاية" وهي مرتبطة ارتباطا وثيقا ببرنامج "تكافل وكرامة"، نظرا لأنه موجه للأسر التي تحصل على "تكافل وكرامة" بشكل أساسي، لكنه يقدم خدمات لكل القرى من العيادات المخصصة، ويوجد 74 عيادة، جرى الانتهاء من 32 عيادة وتم افتتاحهم العام الماضي، وسيتم افتتاح 32 عيادة أخرى في 30 يونيو الجاري لتقديم الخدمات في القرى الأكثر احتياجا، لاستهداف أكثر من مليون سيدة تحصل على دعم "تكافل وكرامة".

وأشار إلى أنّهم أجروا أكثر من 3 ملايين زيارة للسيدات من خلال آلاف المثقفات والرائدات الريفيات، كما نظموا مئات الندوات قبل الظروف الخاصة بفيروس كورونا.