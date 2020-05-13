افتتاح 5 عيادات لخدمة أسر مشروع "2 كفاية" بالأقصر

أوضح محمود فاروق، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر، أن مشروع "2 كفاية" يهدف إلى الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل، مشيراً إلى أن الفئة المستهدفة من البرنامج هم الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل"، ويستهدف البرنامج 35,067 سيدة في محافظة الأقصر، وتشارك به 9 جمعيات أهلية.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، أن عدد عيادات تنظيم الأسرة بالمحافظة تبلغ 9 عيادات ضمن المشروع بينهم 4 عيادات بالمرحلة الأولى، والمرحلة الثانية (والتي يتم اافتتاحها اليوم) تضم 5 عيادات.

وقد تم تطوير العيادات وتجهيزها بالتجهيزات الطبية والغير طبية، وتوفير القوى البشرية من الأطباء والتمريض وتوفير الحافز المادى لهم، وتحصل السيدات على وسائل تنظيم الأسرة بالمجان طبقاً لقرار وزارة الصحة والسكان.

وأوضح "فاروق"، أن محاور عمل مشروع "2 كفاية" هى تقديم خدمات تنظيم الأسرة من خلال عيادات الجمعيات الأهلية الشريكة، ويبلغ عدد المترددات على العيادات 4,672 سيدة، وعدد المستخدمات لوسائل تنظيم الأسرة 3,420 سيدة، بنسبة 73% من المترددات.

والمحور الثاني للمشروع هو زيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة من خلال نشاط حملات طرق الأبواب حيث بلغ عدد زيارات طرق الأبواب المنفذة 105,855 زيارة، بتحقيق 90 % من المستهدف، وعدد السيدات المحولات إلى عيادات تنظيم الأسرة 18.076 سيدة، بنسبة 17% من عدد الزيارات.

وأشار "فاروق" إلى أنه نظراً لظروف فيروس كورونا، فإنه قد تم تعليق زيارات طرق الأبواب، وقد تم استبدالها بمكالمات تليفونية للتوعية بتنظيم الأسرة وكذلك بطرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبلغت عدد المكالمات التليفونية المنفذة للتوعية: 6,669 مكالمة.