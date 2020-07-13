لجنة من كبار الأطباء للكشف وصرف أدوية شهرية لأسر الشهداء والمصابين

أعلن اللواء أشرف الخطيب، الأمين العام للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، التابع لمجلس الوزراء، استدعاء لجنة طبية متخصصة من كبار الأطباء الاستشاريين لتوقيع الكشف الطبي على الحالات المرضية من أسر الشهداء والمصابين، والتي تصرف أدوية شهرية، لمناظرة حالاتهم وتحديد البروتوكول العلاجي المناسب لكل حالة.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتوفير أوجه الدعم والرعاية لأسر الشهداء والمصابين في جميع المجالات، وضمن خطة المجلس القومي لتطوير وتحديث المنظومة الطبية لتقديم خدمة علاجية متميزة.

وتنعقد اللجنة الطبية الأحد من كل أسبوع لمدة شهر بمقر المجلس الخدمي بالسيدة زينب، على أن تتواجد الحالات المرضية التي جرى إخطارها لتوقيع الكشف عليها واستلام العلاج المقرر لها.

وأشار الخطيب إلى أنّ تطوير المنظومة الطبية يشمل تجهيز المرحلة الثانية من العيادات والمراكز الطبية المتخصصة في أسرع وقت داخل المقر الخدمي للمجلس، في إطار سعي المجلس لتحسين جودة الخدمة والتيسير على المرضى وتوفير المكان اللائق بهم، لاستيعاب عدد أكبر من الحالات المرضية وعلاجهم طبقا لبروتوكولات علاجية محددة من قبل كبار الأطباء.

وأضاف الخطيب، أنّ المجلس بصدد افتتاح عدد من المكاتب الإقليمية الجديدة بالتنسيق مع المحافظين، والتعاقد مع عدد من المستشفيات لتقديم خدمات الرعاية لأسر الشهداء والمصابين في جميع المجالات أينما وجدوا، تيسيرا عليهم من مشقة وعناء السفر إلى القاهرة.

وطالب أمين عام المجلس بأسر الشهداء والمصابين، بعدم الاعتداد بأي تصريحات أو أخبار تتعلق بعمل المجلس إلا من خلال مكتبه الإعلامي وصفحة المجلس الرسمية فقط، دون الالتفات لما ينشر عبر صفحات التواصل الاجتماعي.