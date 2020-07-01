"أسر الشهداء" يعلن فتح باب التقدم لدورات الأعمال اليدوية ومحو الأمية

قرر اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، فتح باب التقدم لدورات محو الأمية والأعمال اليدوية "خياطة، تطريز، مشغولات جلدية" في الفترة من 5 حتى 21 يوليو 2020.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتقديم أوجه الرعاية والدعم لأسر الشهداء والمصابين.

وعلى الراغبين في الالتحاق بالدورات، حسب بيان لمجلس الوزراء، أن يتم تسجيل بياناتهم عن طريق الكول سنتر عبر الأرقام : 01111905723 - 01111906324

يأتي ذلك في ضوء خطة تطوير وتحديث خدمات المجلس لتشمل كل مجالات الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية والترفيهية.