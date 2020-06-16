أحمد موسى: اتصالات مصرية ليبية على أعلى مستوى من أجل العمالة المصرية

قال الإعلامي أحمد موسى إنه تتم حاليا اتصالات مصرية ليبية على أعلى مستوى من أجل أبناء مصر في ليبيا بعد انتشار فيديو للعمالة المصرية ويتم تعذيبهم على يد ميليشيات أردوغان هناك.

وأضاف موسى، خلال حديثه ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الاتصالات تهدف إلى الوصول لكل التفاصيل وهناك تعاون كبير من الجانب الليبي وهم مقدرين لموقف مصر.

وتابع موسى، أنه ربما تظهر نتائج وأن الجانب الليبي بصدد اتخاذ إجراءات ومعاقبة المتسبب في واقعة اعتقال عدد من المصريين العاملين في ليبيا وتساءل موسى عن دور المجتمع الدولي.