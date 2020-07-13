مي كساب في رسالة غامضة عبر "تويتر": ربنا اللي عالم بينا وهو العدل الحق

نشرت الفنانة مي كساب تغريدة عبر حسابها الخاص على "تويتر"، وقالت فيها: "ربنا هوه اللي عالم بينا وهوه العدل الحق لو عرفت تضحك على الناس عمرك ما هتعرف تضحك على ربنا".

وفي الشهر الماضي، كانت بدأت الفنانة مي كساب تحضير أغنيات ألبومها الغنائي الجديد، المقرر طرحه نهاية العام الحالي.

وسجلت مي، حتى الآن نحو 4 أغنيات، والألبوم يضم من 8 لـ10 أغنيات، تتعاون فيهم مع عدد كبار الشعراء والملحنين والموزعين، بينهم حسن عطية وعزيز الشافعي ومحمد عاطف وتامر علي.

وطرحت مي مؤخرا أغنية "ودي عاجبك فيها أيه"، بتوزيع جديد بعد أن طرحتها في 2004 ضمن ألبوم "حاجة تكسف".