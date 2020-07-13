مصادر: "الوفد" مستمر في انتخابات مجلس الشيوخ مع القائمة الموحدة

كشف مصدر وفدي لـ"الوطن"، أن حزب الوفد مستمر في انتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراؤها في أغسطس المقبل وسيخوضها ضمن القائمة الوطنية الموحدة التي يقودها حزب مستقبل وطن وتضم 15 حزباً آخرين.

وأكد المصدر أن رئيس الحزب المستشار بهاء أبوشقة، اجتمع مساء أمس مع أعضاء الهيئة العليا للحزب، بعد ما أثير حول انسحاب الحزب من السباق الانتخابي وتمت مناقشة الأمر والتأكيد على الاستمرار في الانتخابات وخوضها على جميع مقاعد القائمة والفردي.

وأضاف أن الهيئة العليا فوضت رئيس الحزب لبحث كل الأمور المتعلقة بالعملية الانتخابية مع الأحزاب الأخرى المشاركة في القائمة الموحدة واتخاذ ما يراه مناسبًا بشأن مشاركة الحزب في الانتخابات.

وتابع المصدر أن أبوشقة شكل لجنة تضم في عضويتها نواب رئيس الحزب لبحث كل طلبات الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية في مختلف المحافظات، تمهيدًا لتقديم أوراق ترشح أفضل العناصر للهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكمل أن الحزب يستهدف الدفع بأكثر من 20 مرشحا على المقاعد الفردية في الانتخابات، ويتفاوض مع الأحزاب الأخرى لزيادة نسبة الحزب في القائمة الموحدة من 10 إلى 15 مقعدا.

ونوه المصدر إلى أن المستشار القانوني للقائمة الموحدة لانتخابات مجلس الشيوخ سيتقدم بأوراق ترشحها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد غد الثلاثاء، مشيرا إلى أنه كان من المفترض التقدم بها اليوم الإثنين ولكن التأخير يوم بسبب عدم استكمال القائمة الاحتياطي.