أمانة النواب تنتهي من تلقي طلبات انتقال العاملين إلى مجلس الشيوخ

انتهت الآمانة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي، مساء اليوم، من تسلم طلبات انتقال العاملين إلى مجلس الشيوخ، وذلك في ضوء القانون رقم 141 لسنه 2020 الخاص بمجلس الشيوخ، وكانت اللجنة قد بدأت عملها الأحد الماضي ولمدة أسبوع .

وحرص عدد كبير من العاملين السابقين بمجلس الشورى، والذين انتقلوا للعمل بمجلس النواب، في ضوء إلغاء الغرفة الثانية للبرلمان، إلى تقديم رغباتهم للعودة إلى مجلس الشيوخ في ضوء عمله بموجب القانون الجديد.

وينص القانون بأن يُنقل عدد كاف من العاملين بمجلس النواب للشيوخ، على أن تكون الأولوية للعاملين السابق نقلهم من "مجلس الشورى" الملغى إلى مجلس النواب، ممن يبدون رغبة في النقل، وذلك بطلب يقدم إلى أمين عام مجلس النواب خلال مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتم منح مقدمه الإيصال الدال على استلام الطلب.

وخول القانون للجنة المشكلة برئاسة الوزير المختص بشؤون المجالس النيابية، وعضوية كل من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أمين عام مجلس النواب، ممثل عن المالية، فحص طلبات الموظفين بالانتقال إلى مجلس الشيوخ، وتحديد العاملين والأصول المقررنقلها إلى مجلس الشيوخ، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لذلك وفقًا للقواعد التي تحددها، وذلك كله خلال مدة لا تجاوز 30 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.