"تعليم بني سويف": انتظام سير امتحاني الكيمياء والجغرافيا

قالت سهام يوسف عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، إن لجان امتحان الكيمياء والجغرافيا لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية، بدأت في موعدها وبشكل طبيعي، اليوم الأحد، وسط إجراءات احترازية وقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

وتوافد الطلاب منذ الثامنة صباحا على اللجان لأداء الامتحان، وسط تكثيف أمني وتطبيق إجراءات احترازية لحماية الطلاب والمعلمين المشاركين بأعمال الامتحان من فيروس كورونا المستجد.

وفتحت اللجان أبوابها أمام الطلاب في التاسعة صباحا، لمنع التكدس بمحيط اللجان، وكثّفت قوات الشرطة وجودها أمام اللجان ومنعت أولياء الأمور من التواجد في محيطها للحد من التجمعات.

وتفقد اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف، الإجراءات الأمنية أمام ومحيط اللجان للتأكد من تنفيذ التعليمات، ومنع تجمعات أولياء الأمور.

ويؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي، اليوم، امتحاني الكيمياء والجغرافيا للشعبتين العلمية والأدبية، داخل 52 لجنة عامة في محافظة بني سويف.