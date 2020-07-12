إصابة مشرف بمرفق إسعاف بني سويف بفيروس كورونا

أصيب ممدوح سيد مشرف بمرفق إسعاف بني سويف، اليوم، بفيروس كورونا المستجد، عقب ظهور الأعراض عليه، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وخضوعه للعزل المنزلي تحت إشراف طبي لمديرية الصحة بالمحافظة.

وفي السياق ذاته، كشف مصدر طبي بمديرية الصحة في بني سويف، عن استمرار خضوع الدكتور إسلام عساف مدير مرفق الإسعاف للعلاج من فيروس كورونا، داخل عزل مستشفى 15 مايو بالقاهرة.

وأعلنت مديرية الصحة في بني سويف، اليوم، تعافي 25 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا، وخروجهم من مستشفى الصدر، عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة، تحت إشراف الدكتور إفرام ماجد مدير المستشفى.