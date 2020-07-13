النيابة تخلي سبيل فرارجي بعد ثبوت براءته من قتل ابنته في أسيوط: انتحرت

كشفت تحقيقات نيابة أبو تيج في محافظة أسيوط، عن مفاجأة في واقعة "إلقاء فرارجي لابنته من نافذة المنزل"، حيث أكدت التحقيقات وأقوال الشهود متمثلة في والدة وعمة الفتاة أن الفتاة هي من ألقت بنفسها من النافذة بقصد الانتحار.

وأضافت والدة الطالبة المتوفية وعمتها في أقوالهما أمام مدير نيابة أبو تيج، أن والدها لم يكن بالشقة وقت سقوطها وأن الفتاة هي من ألقت بنفسها من النافذة وذلك بسبب منع والدها لها الخروج بكثرة الأمر الذى اعتبرته الفتاة تقييدا لحريتها فقررت التخلص من حياتها.

وأوضحت الشاهدتان في أقوالهما أن المتوفية استغلت كون الجميع بالمنزل نيام وألقت بنفسها من نافذة المنزل ولقيت مصرعها في الحال وهو ما أكدته تحريات فريق مباحث قسم شرطة أبو تيج برئاسة المقدم بركات أحمد، وبناء عليه قرر المستشار مدير نيابة أبو تيج إخلاء سبيل الأب من سراي النيابة وحفظ القضية.

وتعود الواقعة إلى تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرطة أبو تيج بوصول بلاغ من الأهالي بسقوط فتاة من الطابق الرابع بمحل سكنها بالشارع الجديد بالبندر دائرة القسم.

وبالانتقال والمعاينة، تبين مصرع مديحة أحمد طالبة بالصف الأول الثانوي، إثر سقوطها من شرفة المنزل بالشارع الجديد دائرة القسم.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام، وتحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية.