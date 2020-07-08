انتحار طالبة ثانوي بالشرقية بسبب صعوبة امتحان الفيزياء

أقدمت طالبة بالصف الثالث الثانوي على إنهاء حياتها بالانتحار، بتناول حبوب الغلة السامة، لصعوبة امتحان مادة الفيزياء.

وتلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية إخطارًا، يفيد بتلقي مركز شرطة ديرب نجم بلاغًا بوفاة " د . م . ا " 19 عامًا، طالبة بالصف الثالث الثانوي، ومقيمة بقرية العصايد إثر تناولها حبوب الغلة السامة.

وانتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن الطالبة كانت تعاني من حالة نفسية سيئة، وأقدمت على الانتحار بسبب صعوبة امتحان مادة الفيزياء.

ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى ديرب نجم المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.