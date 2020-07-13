التجارة: المبادرات الحكومية هدفها رفع نمط معيشة المصريين

قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنّه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فأي برنامج أو مبادرة يتم وضعها يكون لها أثر اقتصادي، وبرنامج يرفع نمط معيشة المواطن المصري وتغير طبيعة الحياة بالنسبة له.

وأضافت جامع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنّ كل المليارات التي يتم ضخها من قبل الدولة، هدفها أن نصل في النهاية لحياة تليق بالمواطن المصري.

وأوضحت أنّ أي شخص يريد فرصة عمل من خلال إقامة مشروع صغير، فعليه التقدم لأي فرع من فروع الجهاز وسيتم توفير فرصة عمل له، فضلا عن أنّنا نتوسع في إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

ووجّهت الشكر لأصحاب المصانع والشركات والعمالة المصرية، لأنهم منذ بداية جائحة فيروس كورونا تحملوا العبء، مثل التراجع في أوامر التصدير، لكن أصحاب هذه المصانع من منطلق مسؤوليتهم المجتمعية نحو العمال والبلد، حرصوا على أن يحافظوا على العمالة وعدم توقف عجلة الإنتاج، وتابعت: "لم يحدث أي نقص في المستلزمات الرئيسية والمواد الغذائية".

وأشارت إلى أنّه على الجانب الآخر هناك بعض التحديات نتيجة الجائحة، لكن نحاول التواصل مع أصحاب هذه المصانع باستمرار والتواصل مع جهات الدولة، وتقديم الدعم من وزارة المالية والبنك المركزي، موضحة أنّنا نسير بمتابعة شبهة يومية من دولة رئيس مجلس الوزراء، الذي يحرص بشكل كبير على عمل المصانع والشركات، وحل أي مشكلات تواجههم من حيث السجلات الصناعية وتجديد الرخص والأنشطة.