غدا.. السكة الحديد تطرح تذاكر قطارات عيد الأضحى المقرر قيامها 28 يوليو

تبدأ الهيئة القومية لسكك حديد مصر، صباح غد الثلاثاء، طرح تذاكر مقاعد قطارات عيد الأضحى المبارك أمام المسافرين للحجز، والتى ستتحرك يوم 28 يوليو.كما تطرح الهيئة تذاكر للحجز بعد غد الأربعاء 15 يوليو تطرح مقاعد القطارات التي ستتحرك يوم 29 يوليو، والخميس 16 يوليو تحجز مقاعد القطارات التي ستتحرك يوم 30 يوليو وقفة عيد الأضحى.

يذكر أن أعلنت هيئة السكة الحديد مواعيد حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى وقواعد حجز التذاكر التي سيتم تطبيقها على جمهور المسافرين بالنسبة للقطارات المدرجة بجداول التشغيل العادية الطبيعية ابتداء من أمس السبت، على أن يتم الإعلان لاحقا عن القطارات الإضافية المقرر تشغيلها بجانب قطارات جداول التشغيل الطبيعية ومواعيدها حجزها.

وأكدت الهيئة، أنه سيتم بدء حجز مقاعد قطارات كل يوم جديد ابتداء من الساعة 7.30 صباحا مواعيد بداية عمل شبابيك الحجز بالمحطات، على أن يتم الحجز بموجب بطاقة الرقم القومى وحد أقصى 4 تذاكر لكل راكب، مع التنبيه على موظفي وعاملى المحطات بتنظيم صفوف الركاب التي تصطف أمام شابيك الحجز لحجز تذاكر قطارات العيد بحيث يتم مراعاة التباعد الاجتماعى بينهم لمواجهة انتشار فيروس كورونا.