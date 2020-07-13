توزيع أدوية على المخالطين لمصابي كورونا واستمرار حملات التعقيم بمطروح

قال الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، إن فرق الطب الوقائي والرعاية الأساسية وزعت، اليوم الإثنين، الأدوية على المخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، عن طريق توصيل الأدوية للمنازل، كما قدمت بعض رسائل التوعية لاتباع الإجراءات الوقائية والتطهير لمنع انتشار الفيروس.

ومن ناحية أخرى، أعلن اللواء وفائي عبدالفتاح الحصيوي رئيس مركز ومدينة سيوة، تنفيذ حملة مكبرة لرش الشوارع والأرصفة في 5 مناطق سكنية "إبنى بيتك، والشاليهات، والإذاعة، وسمير بلال، ورمل الحدادين".

وقال إنه فى الوقت ذاته تجري أعمال النظافة ورفع القمامة بمناطق "أبوصحرا، وإبني بيتك، والشاليهات، والسوق، والرمل"، باستخدام معدات وسيارات وعمال النظافة بمجلس مدينة سيوة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه، وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتطبيق حزمة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وتكثيف الجهود في أعمال النظافة ورفع القمامة والرش وتطهير الشوارع والأرصفة وواجهات المحلات والمباني والمنشآت العامة والحكومية بنطاق المدن والمراكز بالمحافظة.