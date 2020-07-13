محافظ بني سويف لرئيس مدينة عن مخالفة مقهى: "ينفع كده؟"

أبدى محافظ بني سويف استيائه من عدم التزام مقهى بالإجراءات الوقائية التي أقرتها الدولة لإعادة تشغيلها، من ناحية الالتزام بالتباعد الإجتماعي ونسبة الـ 25%، وعدم الافتراش بالرصيف، بمدينة سمسطا جنوب غرب المحافظة.

ووجه محافظ بني سويف حديثه لرئيس مدينة سمسطا ناصر سيف، قائلا: "فين التباعد الإجتماعي ونسبة الـ 25%، الناس جنب بعضها وإزاي يستغلوا الرصيف اللي مخصص للماره، ينفع كده؟".

وعلق محافظ بني سويف على ميل أحد أعمدة الإنارة في الشارع قائلا "إزاي ده يتساب كده، لازم يتغير فورا".

جاء ذلك على هامش جولة محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، في مركز سمسطا، لافتتاح وتفقد عدد من المنشآت يرافقه النائب حسام العمدة عضو مجلس النواب عن دائرة مركز سمسطا وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان.