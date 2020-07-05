محافظ بني سويف يشيد بالطاقم الطبي بمستشفى ناصر العام

أشاد الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف، بنجاح الفريق الطبى بمستشفى ناصر العام بعد تمكنه من إجراء عملية استكشاف لطفل مصاب بفيروس كورونا، لطفل يبلغ من العمر 9 أعوام كان يعاني من صدمه تسممية حادة وارتفاع في وظائف الكبد، حيث تم إجراء العملية بنجاح وتم إيداعه قسم عناية الأطفال بالمستشفى عقب الانتهاء من العملية.

وأثنى محافظ بني سويف على قرار الطاقم الطبي باجراء العملية في مثل تلك الظروف الصعبة، خاصة وأن الطفل مصاب بكورونا، وتم استقباله في وقت متأخر ليلا، وحرصا على سلامته أجريت له العملية، للوقوف وعلاج الأعراض التي عانى منها.

أعرب المحافظ عن تقديره وشكره للطاقم الطبي بالمستشفى العام بقيادة الدكتورة سالى الخولى، على المجهود النوعى والمهارة في إجراء تلك العملية في ظل ظروف خاصة إصابة الطفل بفيروس كورونا، والذي شكل عبئا إضافيا على الطاقم أثناء إجراء العملية، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تشهد تركيزا كبيرا على الدفع بجهود الدولة لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا.

وشارك في إجراء العملية كل من : الدكتور محمد شاكر العقيلى أخصائي جراحة وأورام، والدكتور وائل سيد أخصائي جراحة، والدكتور أحمد عبد اللطيف أخصائي أطفال، والدكتور أيمن هنداوي أخصائي التخدير، والدكتور أحمد ياسين عناية مركزة، وفريق العمل من التمريض : أميمة عبد التواب، و هند محمد، و مروة محمد، وذلك في حضور واشراف: الدكتور أحمد بغدادي مدير إدارة العلاجي والدكتور محمود حسين مدير إدارة المستشفيات.كما تقدًم المحافظ بالتهنئة للطفل وأسرته بنجاح العملية، معرباً عن تمنياته بعاجل الشفاء من الإصابة بالفيروس وعودته لأسرته بصحة وعافية، وموجها تحية إعزاز وتقدير لكافة العاملين بالمنظومة الصحية أبطال وجنود هذه المرحلة بقيادة الدكتور محمد يوسف وكيل الوزارة، فهم يمثلون خط الدفاع الأول في مجابهة تلك الأزمة، من خلال تفانيهم في تنفيذ خطة المحافظة التي تتضمن التعامل مع كل السيناريوهات المحتملة والبدائل المطروحة بشأن تداعيات الفيروس، وكذا الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية حسب تعليمات وزارة الصحة.