الخارجية الليبية المؤقتة تعرب عن أسفها لاحتكار حكومة السراج للاقتصاد

أعربت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة، عن أسفها لأحتكار حكومة السراج غير الشرعية للاقتصاد الوطني ومدخرات الليبيين، في مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، التي استخدمت لجلب المرتزقة الإرهابين الأجانب من سوريا وبواسطة الحكومة التركية، في تحد صارخ للشرعية الدولية وانتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرقا لقرارات مجلس الأمن.

جاء ذلك في بيان أصدرته الخارجية الليبية، حول ما نشرته سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في طرابلس، حول خوفها وانزعاجها من التدخل الأجنبي في الاقتصاد الليبي، وأوردته بوابة أفريقيا الأخبارية، اليوم الاثنين، داعية سفارة الولايات المتحدة الامريكية للعمل مع مختلف الأطراف الليبية وخاصة القوات المسلحة العربية الليبية التي تستمد شرعيتها من الشعب الليبي ومن مجلس النواب المنتخب، والذي أعطى الشرعية للقوات المسلحة لمحاربة الإرهاب والإرهابيين في كل المدن الليبية.

وأكدت الخارجية، أن الجيش الليبي لم ولن يحارب الليبيين، وهو يدعو للسلام ونبذ لغة البندقية والسلاح، ومعركته ضد الإرهاب والإرهابيين فقط، مشيرة إلى أن مطالب الشعب الليبي مشروعة في توزيع عادل للثروات وخاصة النفط، الذي استخدمته حكومة السراج لقتل الشعب الليبي وجلب المرتزقة والسلاح والموت والقتل.

وأضاف البيان أن مطالب الشعب الليبي أكد عليه مجلس الأمن الذي اعتمد على مخرجات مؤتمر برلين وخاصة الفقرة 29 والتي تنص على توزيع للثروة والموارد العامة من مختلف المناطق الجغرافية الليبية على نحو شفاف، وخاضعة للمساءلة وتتماشى مع إعلان القاهرة، وخاصة الفقرة 14، التي تدعو الى تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية الى جانب منع وصول الاموال الليبية الى يد "المليشيات" والعمل على توزيع عادل وشفاف للموارد الليبية لكافه المواطنين.

وأشار البيان، إلى أن الوزارة تدعو المجتمع الدولي ليستشعر المسؤولية القانونية والأخلاقية والسياسية والاجتماعية والتنموية تجاه اكثر في ثلثي الشعب الليبي الذين يغرقون في الظلام والفقر والإهمال وجائحه كورونا، في حين تسيطر "المليشيات وحكومة السراج" على مقدرات الشعب الليبي وتجثم عليه.