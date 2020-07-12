المسماري: أردوغان يسعى لتهديد أوروبا من خلال غزو ليبيا

قال اللواء أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، إن القيادة الليبية ترحب بأي موقف إيجابي سيساعد على إنهاء الأزمة.

وأضاف المسماري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON E"، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لديه أهداف غير معلنة من غزو ليبيا، حيث يسعى إلى تهديد أوروبا بعد رفض الاتحاد الأوروبي الانضمام إليه.

وتابع: "أردوغان يسعى إلى السيطرة على الخط الثاني للهجرة غير الشرعية من خلال طرابلس، وهو الخط الممتد من الصحراء الكبرى إلى طرابلس ومنها إلى أوروبا، حيث ستحمل القوارب الأسلحة والذخائر والدمار والإرهابيين إلى أوروبا".

وأشار إلى ان أردوغان يرغب في التحكم في أوروبا من خلال خط بغرب ليبيا إلى روما، وهو خط استراتيجي لم يقفل منذ افتتاحه إلا لمرة واحدة منذ حوالي أسبوعين، عندما تم ترسيم الحدود بين اليونان وإيطاليا، كما قامت ميليشيا بقطع هذا الخط كرسالة إلى إيطاليا وتهديد لها.

وأردف أن أردوغان يحاول وضع أوروبا في كماشة ويرسل رسائل بأنه يقود العالم الإسلامي بعد رفض الاتحاد الأوروبي الانضمام له، كما يعمل على خدمة التنظيمات الإرهابية التي لها أهداف في المنطقة.