المسماري: أردوغان استفاد من الهدن ونقل 17 ألف مرتزق سوري إلى ليبيا

قال اللواء أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، إن ضربة قاعدة الوطية كانت موجعة لتركيا حيث شهدت تدمير المعدات وقتل عدد كبير من الأفراد.

وأضاف المسماري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON E"، أن تركيا أصبحت مرتبكة في كل عملياتها بعد هذه الضربة، مشيرًا إلى أن تركيا تسعى إلى رد معنوي ينسيها هذا الحادث.

وتابع أنها تحاول الحشد ورص الصفوف في منطقة شرق مصراتة، لمهاجمة سرت والجفرة.

وأشار إلى أن الجيش الوطني الليبي يقاتل من أجل السلام، حماية الشعب الليبي، الثوابت الوطنية، والحرب على الجريمة والتطرف والإرهاب، موضحًا أن الجيش الليبي انخرط في هدنة برلين، حيث وقعت حادثة شهيرة، وهي أن أردوغان عندما كان موجودًا في المفاوضات كانت تركيا تنقل المعدات للإرهابيين في طرابلس.

وأوضح أن الرئيس التركي استغل كل هذه الهدن في نقل هذه المجموعات الإرهابية، مشيرًا إلى أنه نقل نحو 17 ألف مرتزق سوري إلى ليبيا، بالإضافة إلى بقايا من تنظيمي داعش والنصرة، وبعض الضباط وأفراد المخابرات الأتراك، وعدد من الطائرات المسيرة ومنظومات كاملة من المدفعية، ودخلت 7 قطع بحرية إلى المياه الإقليمية، ومنظومات دفاع جوي.