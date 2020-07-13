لطفي لبيب لـ"الوطن": لا يليق تناول الدراما للعشوائيات والبلطجة

أبدى الفنان الكبير لطفي لبيب، استيائه من تصدي الدراما المصرية لظواهر العشوائيات والبلطجة والدعارة.

وقال لبيب، لـ"الوطن"، إنه يرفض قيادة السلبيات للدراما المصرية، لأنه لا يليق تقديم مسلسلات عن تجارة الآثار ورجال الأعمال الفاسدين مثلاً، بحسب قوله، مضيفاً: "لماذا لا نُقدم أعمالاً علي شاكلة لن أعيش في جلباب أبي، أبنائي الأعزاء شكراً، أبو العلا البشري، التي كان تجذب الجمهور لمشاهدتها والتفاعل مع أحداثها.

وتابع: الدراما كانت تُقلم أظافر الإنسان المصري فلماذا أطالتها حالياً؟ لما جعلته أكثر عدوانية وشراسة؟ حقاً لا أدري.

يذكر أن لطفي لبيب قد أكد أثناء استضافته في برنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، إنه شبه معتزل بسبب ظروف الصحية الصعبة.