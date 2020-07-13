لطفي لبيب: أعمال كثيرة شاركت بها كانت "أكل عيش"

قال الفنان لطفي لبيب، إنه لم يكن راضيًا عن مسلسلة الأخير الذي شارك فيه مع الفنان أحمد فهمي وأكرم حسني في السباق الرمضاني "رجالة البيت"، ولكنه كان في هذا المسلسل أشبه بثاني أكسيد المنجنيز، أي عامل مساعد على التفاعل ولا يُشارك فيه، موضحًا أنه شارك في أعمال كوميدية كثيرة ولم يكن راضيًا عنها، ولكنه قام بها من أجل "أكل العيش"، رافضًا ذكر أسمائها.

وأضاف "لبيب"، خلال حواره في برنامج "التاسعة"، الذي يُقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التلفزيون المصري"، أنه ضد أي "إفيه" يقوله الممثل دون موافقة الكاتب، "ما هي دي مشكلتنا، فيه ناس بتبيع إفيهات للممثلين، الكلام ده مينفعش، الكلام ده معشتهوش"، موضحًا أن الكوميديا موقف، وما يُضحك الشعب المصري هو موقف جاد جدًا يتخلله ضحك أو يدعو للضحك.

وتابع: " الكوميديا الآن بقت تعتمد على ألفاظ وليست مواقف، أحنا في بناء قائم على قدم وساق في كل حاجة فكنت عاوز ده يبقى في الفن برضو، كنت طمعان في كده، أحنا الدولة المصدرة للفن، ومصر شهيرة بالسياحة والفن، والسياحة ربنا يفكها ويزيح الغمة عن الأمة".