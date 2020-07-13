ليست المرة الأولى.. وعكة صحية تمنع لطفي لبيب من الوقوف أمام الكاميرا

وجه الفنان لطفي لبيب رسالة مقتضبة لجمهوره الذي ينتظر أعماله "أنا في حالة مرض، مقدرش اشتغل، اعتبروه شبه اعتزال أو اعتزال، وادعولي ربنا يشفيني"، التصريح الذي يعلن فيه اعتزاله الفني الكامل ورهنه عودته للتمثيل بتحسن حالته الصحية.

وخرج لطفي لبيب في مقطع فيديو ليؤكد أنه بحالة صحية جيدة، ولا حقيقة لما قيل عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص دخوله إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات، لكنه في الوقت نفسه أكد على أنه يعاني من وعكة صحية تمنعه من التمثيل في الوقت الحالي.

وطمأن الفنان لطفي لبيب، جمهوره على حالته الصحية، من خلال فيديو عرضته شاشة "التليفزيون المصري"، قبل بدء حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "التاسعة"، نافيًا في الوقت ذاته شائعة مرضه ونقله إلى غرفة العناية المركزة.

وعكة صحية

أوضح الفنان لطفي لبيب أنه لا يستطيع اعتزال الفن، إلا أنه في الوقت الحالي يعاني من آثار جلطة بالمخ، يُعاني من جلطة بالمخ "عطلت الجنب الشمال كاملًا".

"أنا شبعت تمثيل، والتمثيل بالنسبة لي ليس في كامل رونقي، أنا قلت أني اعتزلت عشان مرضي، وقولت اعتبروني اعتزلت، بس مش معنى كده لما ييجي دور كويس بشروطي الصحية أرفضه، طبعًا هعمله، لأني مقدرش أعيش من غير فن".

لم أعد قادر على التمثيل

في عام 2019 تعرض الفنان الكبير لطفي لبيب إلى وعكة صحية أثرت عليه بشكل كبير، حيث إنه أصبح يحرك نصفه الأيسر بصعوبة جعلته يفكر في اعتزال الفن والجلوس في البيت معتكفًا على كتابة السيناريوهات ليشبع رغبته الفنية في ممارسة عمله الفني الذي كان ينتظره عدد كبير من جمهوره عبر شاشات التلفزيون. وليست هذه المرة الأولى التي يخرج فيها الفنان لطفي.

وفي شهر أغسطس تسلم الفنان الكبير لطفي لبيب تكريمه في افتتاح الدورة 12 من مهرجان القومي للمسرح المقام بدار الاوبرا المصرية، حيث تجاوز "لطفي" مرضه الذي تعرض له خلال الفترة الماضية، وصعد على المسرح بمساعدة من الفنان علي الحجار والفنان أحمد عبدالعزيز رئيس المهرجان لكي يتسلم جائزته.

أوائل 2019 أنباء عن الاعتزال.. ولطفي يرد: "أنا معتزل وقاعد في بيتي لكن أما ييجي دور بنزل أمثل "

قال الفنان القدير لطفي لبيب، إنه أثناء عمله سقط مغشيا عليه ونقل للمستشفى وأخبره الأطباء أنه مصاب بجلطة في المخ.

وأضاف مازحا خلال استضافته ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس على شاشة "dmc": "مش عارف المخ دا جالي منين؟".

وعن اعتزاله الفن قال: "أنا معتزل وقاعد في بيتي لكن أما ييجي دور بنزل أمثل لأني بحب التمثيل جدا وبحب الفن، ومش بحب أكون عاطل رغم قلة أوردرات العمل، وحاليا مشغول بالقراءة والكتابة".

بداية الوعكة الصحية مايو 2017

قال أشرف زكي، نقيب الممثلين، إن حالة الفنان الكبير لطفي لبيب مستقرة، وذلك عقب إصابته بجلطة مفاجئة في المخ، وأنه سيجري جراحة دقيقة في المخ، مطالبا بالدعاء له بالشفاء العاجل.

يونيو 2018

أعاد الفنان فتحي عبدالوهاب نشر صورة للفنان لطفي لبيب، مكتوب عليها "من أجل الفنان العظيم.. هيعمل عملية خطيرة في المخ للأسف بسبب حدوث جلطة في المخ.. وهو الآن بين الحياة والموت.. ادعوله من قلبكوا يقوم بالسلامة". وعلق على الصورة، قائلاً، "إن شاء الله يا عمنا تقوم بالسلامة".