النواب: رؤية مصر بالأمم المتحدة حاسمة لوقف نقل الإرهابيين لبؤر الصراع

أشاد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، برؤية ومشاركة بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، في فعاليات الأسبوع الافتراضي لمكافحة الإرهاب الذي عقدته الأمم المتحدة، مؤكدا أن رؤية مصر كانت واضحة وحاسمة وصادقة لوقف نقل الإرهابيين إلى بؤر الصراعات.

ونوّه حسب الله، في بيان صدر عنه، بالقضايا التي تناولها السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بتأكيده أن التحديات الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا تحتم على جميع الدول التكاتف والتعاون البناء؛ لإنقاذ الأرواح، ومطالبته للدول التي اعتادت الممارسات السلبية في نقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب ما بين بؤر الصراعات للتوقف الفوري عن هذا السلوك، وتأكيده التزام مصر بالتعاون مع مختلف الفاعلين الدوليين في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.

وقال إن مصر بقيادة الزعيم الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مقدمة دول العالم التي حذرت من خطورة ظاهرة الإرهاب، وتأثيراتها السلبية على الأمن والسلم الدوليين بل طالبت من المجتمع الدولي باتخاذ جميع الإجراءات ضد الأنظمة والدول التي تمول وتشجع وتسلح وتأوي الإرهاب والإرهابيين على أراضيها، مشيرا إلى أن مواجهة مصر لظاهرة الإرهاب تجربة فريدة وناجحة وغير مسبوقة في تاريخ العالم كله.

وأكد أن التجربة صناعة مصرية، حيث تواجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي ظاهرة الإرهاب الأسود نيابة عن العالم كله، وحققت نجاحات أبهرت العالم، وفي الوقت نفسه تستمر في تحقيق الإنجازات والمشروعات القومية العملاقة، في جميع أنحاء العالم، وهي مشروعات وإنجازات انبهر بها العالم كله.