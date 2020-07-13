تفاصيل فض الشرطة الإسرائيلية اعتصاما ضد نتنياهو في القدس

أصيب 6 إسرائيليين، قبل قليل، في إخلاء الشرطة وطواقم البلدية الإسرائيلية لمحتجين، قبالة منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري الإسرائيلي: إن "عناصر الشرطة ومفتشي البلدية اشتبكوا مع متظاهرين، أثناء إخلاء موقع احتجاج للمرة الثانية، بالقرب من منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".

وأضاف "أظهرت لقطات فيديو، مشهد استخدام المفتشين القوة، وهم يخلون معدات ويواجهون المحتجين".

واشتبكت الشرطة الإسرائيلية ومسؤولو بلدية القدس مع المتظاهرين الذين احتجوا ضد بنيامين نتنياهو اليوم الإثنين بينما تم تفكيك خيام أقامها المتظاهر خارج منزل رئيس الوزراء.

ونظم المتظاهرون اعتصاما خارج مقر نتنياهو الرسمي في القدس خلال الشهر الماضي، داعين إياه إلى الاستقالة بينما يواجه اتهامات بالفساد.

وقالوا إن الشرطة استخدمت القوة المفرطة لتفكيك الاعتصام، في حين انتقد سياسيون معارضون هذه الخطوة باعتبارها تقييدا لحرية التعبير.

وأظهرت لقطات فيديو من الموقع مسؤولي المدينة وأفراد الشرطة وهم يمزقون لافتات ويزيلون كراسي وخياما أثناء مناوشاتهم مع المتظاهرين.

وقالت بلدية القدس في بيان إن البلدية أزالت معدات المتظاهرين لليوم الثاني على التوالي لأنها "وضعت بدون تصريح وتضر بالنظام العام".

وصرح أمير هاسكل، الجنرال السابق بسلاح الجو الإسرائيلي وأحد قادة الاحتجاج، لإذاعة الجيش أن المتظاهرين لن يردعهم شيء.

قال: "ليس هناك فرصة أن ننتقل من هنا. لا يمكنك تجاهل حقيقة أننا كنا هنا 35 يوما".

وتنظر المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس المحتلة، في لائحة اتهام موجهة لنتنياهو، تشمل تهم الاحتيال والرشوة وإساءة الأمانة، وهي تهم قد تقوده إلى السجن في حال إدانته من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية.

وقال المنظمون في بيان إن 30 عنصرا ومفتشا من الشرطة والبلدية، هاجموا التجمع الاحتجاجي والمشاركين فيه رغم وجود إذن لهم بالتظاهر.

في الشهر الماضي، ألقت الشرطة القبض على هاسكل بزعم احتجاجه بدون تصريح، ولكن تم الإفراج عنه لاحقًا دون توجيه اتهامات. وقال إن اعتقاله محاولة لخنق الاحتجاج، الذي تزايدت أعداد المشاركين فيه منذ اعتقاله. ويوم الجمعة، تجمع عدة آلاف مخارج مقر إقامة نتنياهو، مطالبين باستقالته.

في سياق منفصل، تظاهر الآلاف يوم السبت في وسط مدينة تل أبيب احتجاجا على ما يُعتبر على نطاق واسع فشلا من جانب نتنياهو في معالجة المشاكل الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

يواجه نتنياهو اتهامات بقبول رشى واحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا منفصلة. وبدأت محاكمته الشهر الماضي. ونفى رئيس الوزراء الذي خدم لفترة طويلة ارتكاب أي مخالفات، واتهم وسائل الإعلام وإنفاذ القانون بشن حملة ضده.

بعد تفكيك الاعتصام اليوم، كتب زعيم المعارضة يائير لبيد على تويتر أن "نتنياهو فقد ثقة الشعب، ومعها شجاعة الوقوف أمام المواطنين الذين يقولون له الحقيقة يوميًا- أنه فشل."