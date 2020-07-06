نتنياهو: نواجه "حالة طوارئ" بسبب تزايد إصابات "كورونا"

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده تواجه "حالة طوارئ" بسبب تزايد أعداد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد، وأكد ضرورة اتخاذ خطوات إضافية لمحاولة وقف تفشي الفيروس.

وقال في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء، إن مجلس الوزراء سيعود للانعقاد اليوم ليتخذ قرار بشأن القيود الجديدة وسيقدم خطة في غضون الأيام المقبلة بشأن التعامل مع التحديات الاقتصادية التي يفرضها الوباء.

وأضاف "نحن في خضم هجوم متجدد للفيروس، هجوم قوي للغاية يتزايد وينتشر في جميع أنحاء العالم وهنا أيضاً". وأوضح أن المجلس الوزاري سينعقد مجددا، اليوم، للنظر في إعادة فرض قيود على مستوى البلاد لمكافحة الفيروس.

وقال نتنياهو إن "حالة الطوارئ" تتطلب طريقة جديدة للتعامل مع عملية صنع القرار في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وسجلت إسرائيل أكثر من 29 ألف إصابة بـ"كورونا"، و330 حالة وفاة.

وكانت قد سارعت لفرض تدابير مشددة خلال شهر مارس الماضي ما أدى إلى تسجيل معدلات منخفضة نسبياً لإصابات "كورونا"، إلى جانب معدلات وفاة منخفضة جداً. إلا أنها سارعت أيضا إلى رفع الإغلاق، ما تسبب في تزايد حالات الإصابة منذ نهاية مايو.