"المركزي": إصدار العملة البلاستيكية مع تشغيل مطبعة العاصمة الإدارية

أعلن جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، إصدار العملة المصنوعة من البلاستيك تزامنا مع تشغيل المطبعة الجديدة للمركزي المنشأة في العاصمة الإدارية الجديدة، بفئة 10 جنيهات فقط.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير؛ لمناقشة ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة حول مشروع قانون البنك المركزي، والذي وافق عليه البرلمان في مجموع مواده في جلسات سابقة.

وقال نجم إن العملة البلاستيكية لن تلغي نظيرتها القديمة والمعمول بها حاليا، وللمواطن الحق في استخدامها بشكل طبيعي دون أدني مشكلة، خصوصًا أن العملة البلاستيكة تفرق في نوعية الورق فقط، فالجديدة ستكون من مادة البوليمار، وليس هناك أي فارق في قوه الإبراء.