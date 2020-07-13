اقتصادية النواب: حظر انتماء محافظ البنك المركزي ونوابه لأحزاب سياسية

شهد اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، اليوم، حالة جدل شديدة خلال مناقشات ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة بشأن مشروع قانون البنك المركزي الجديد، والذي وافق عليه البرلمان في مجموعه خلال الجلسات الماضية، بسبب حظر انتماء محافظ البنك المركزي ونوابه لأي كيانات سياسية.

وطبقا لمشروع القانون يحظر على محافظ البنك المركزي ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة، الجمع بين عضويته في مجلس الإدارة والعضوية في أي حزب أو كیان سیاسي، وهو ما أبدى مجلس الدولة ملاحظة عليه بشأن ماهية تعريف الكيان السياسي، على اعتبار أنّ التعريف غير موجود بالدستور.

من جانبه، قال النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة، إنّ حظر انتماء محافظ البنك المركزي لحزب أو كيان سياسي، هدفه عدم تسييس البنك المركزي، قائلا: "على سبيل المثال لو أيام حكم الإخوان عينوا واحد من حزب الحرية والعدالة البنك يتأخون، لا طبعا، عشان كده مينفعش يكون منتمي لكيانات سياسية".

فيما قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى، إنّ البنك المركزي هو بنك الدولة، والحزب السياسي يكون له توجهات، وبالتالي لا يمكن أن يتأثر البنك المركزي بتوجيهات معينة، ويجب أن يكون ملتزما بتوجيهات الدولة فقط.

واستقر أغلبية نواب اللجنة الاقتصادية في النهاية على الاكتفاء بلفظ عدم انتماء محافظ البنك المركزي لحزب سياسي، وحذف كلمة "كيان"، رغم تحفظ بعض النواب على حذف كلمة كيان، حتى تشمل كذلك الحركات السياسية والكيانات غير الرسمية.

وتنص المادة 21 من مشروع قانون البنك المركزي الجديد بعد تعديل اللجنة علي:

يشترط في كل من المحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة ما يلي: