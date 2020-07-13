غرفة السياحة: انتعاش فنادق شرم والغردقة ومطروح خلال عيد الأضحى

قال محمد فاروق عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، إنّ الإشغال الفندقي بمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح سينتعش خلال إجازات عيد الأضحى المبارك.

وأضاف فاروق، لـ"الوطن"، أنّ هناك حجوزات كبيرة من جانب المصريين لقضاء إجازاتهم بتلك المحافظات إلى جانب السياح الأجانب المتواجدين بها خلال تلك الفترة، موضحا أنّ فنادق مطروح جاءت في صدارة الحجوزات، تلتها فنادق شرم والغردقة.

وأشار إلى أنّ الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من الخارج لا زالت ضعيفة حتى الآن، لكنها مبشرة وتزداد بشكل طردي، خاصة مع إعلان العديد من دول الاتحاد الأوروبي بدء إرسال سائحيها إلى مصر خلال الفترة المقبلة، موضحا أنّ نحو 60% من الحركة السياحية الوافدة لمصر سنويا تأتي من أوروبا.

وأوضح فاروق أنّ السياحة العربية ستعود إلى مصر في الربع الأخير من العام الحالي، بعد عودة الحركة الجوية مع العديد من الدول العربية إلى مصر، خاصة السعودية والكويت والإمارات، مشيرا إلى وجود العديد من العرب بالمدن السياحية المصرية حاليا، لظروف الدراسة بالجامعات المصرية أو تلقي العلاج.

وأكد فاروق أنّه لن تحدث أي زيادة في نسب استقبال الفنادق للسياح خلال الفترة الحالية والمحددة بـ50% من السعة الاستيعابية للفندق، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، والتي جرى بناء على أساسها منح مصر خاتم السفر الآمن من قبل المجلس الدولي للسياحة والسفر، متوقعا استمرار النسب لحين انخفاض نسب الإصابة بفيروس كورونا عالميا.