وزير السياحة يتفقد الإجراءات الاحترازية بمركب سياحي بشرم الشيخ

قام الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، عصر اليوم السبت، بتفقد أحد المراكب السياحية بمدينة شرم الشيخ، لمتابعة تطبيق ضوابط السلامة الصحية والإجراءات الوقائية التي أقرتها الوزارة، تزامنًا مع استئناف حركة السياحة الوافدة اعتبارًا من أول يوليو الجاري في ثلاثة محافظات، هي البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح كمرحلة أولى.

وقام الوزير بتفقد كامل للمركب السياحي، والتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات والإجراءات الوقائية منذ دخول الزائرين للمركب، وإجراءات تعقيم وتطهير الأمتعة وقياس درجات الحرارة للزائرين والعاملين، إضافة الي التأكد من وجود إرشادات وعلامات الوقوف داخل المركب والسلم والممرات ودورات المياه.

وخلال هذه الجولة، حرص عدد من السائحين الأوكرانيين والبيلاروسيين الذين كانوا متواجدين على متن المركب، على الحديث مع الوزير والتقاط الصور التذكارية معه.

وأشاد السائحون بالضوابط والاشتراطات المقررة، لافتين إلى أن مصر بجوها الدافئ وشواطئها وأماكنها المفتوحة توفر مناخًا صحيًا مثاليًا لرحلاتهم السياحية، حيث قضوا وقتًا رائعًا بمدينة شرم الشيخ وكانوا في أمان.

وأشاروا إلى أنهم سينقلون ما شاهدوه من التزام بالفنادق بضوابط السلامة الصحية التي أعلنتها مصر عند عودتهم إلى بلادهم، وسيدعون أصدقائهم وزملائهم وأهلهم للسفر إلى مصر في رحلات سياحية.