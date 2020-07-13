الرئيس الجزائري: جيران ليبيا هم أكثر المعنيين بمساعدتها

في حوار مطول مع صحيفة "لوبينيون" الفرنسية، قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إن ليبيا بحاجة إلى خارطة طريق جديدة لإنهاء الصراع الدائر هناك، مشيرًا إلى أن بلاده مستعدة لاستضافة محادثات لحل الأزمة الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأضاف تبون: "تقديم المساعدة إلى ليبيا واجبنا... ولو أن هذا الأمر قد يغضب بعض البلدان التي تتصرف باسم مصالحها الاقتصادية" وفقا لموقع "تركيا الآن".

وتابع: "الخيار العسكري ليس حلًا. نحن نعمل بجدية لتهدئة الوضع في هذا البلد، والجزائر مستعدة لاستضافة محادثات تحت رعاية الأمم المتحدة".

واستطرد: "الليبيون يريدون السلام، وجميع الحلول التي تم تنفيذها منذ 2011 فشلت، ويجب علينا العمل على خارطة طريق جديدة تؤدي إلى انتخابات في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام".

وقال تبون، إن جيران ليبيا؛ الجزائر وتونس ومصر، هم أكثر المعنيين بمساعدتها على إيجاد طريق السلام، مضيفا: "ندعم كل الخطوات لوقف إطلاق النار لكنه ليس إلا بداية للحل، ويجب العمل على خارطة طريق بشأن ليبيا تفضي لانتخابات تحت إشراف أممي، وتشكيل حكومة انتقالية يجري توافق وطني بشأنها".

وأجرى وزير الشؤون الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، اليوم الاثنين، زيارة إلى تونس للقاء نظيره التونسي، لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات والقضايا الإقليمية.

وقال وزير الخارجية التونسي أثناء المؤتمر الصحفي، إنه ليس لتونس أو الجزائر أي أجندة في ليبيا، وأن إنقاذها واجب تفرضه مقتضيات الجوار والتاريخ المشترك، وأنه يأمل أن تشجع جهود البلدين، وتساعد الأشقاء الليبيين على الجلوس لتحقيق تسوية سياسية ليبية.