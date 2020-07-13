الوفد: مفاوضتنا مستمرة لزيادة حصتنا في القائمة الموحدة لـ"الشيوخ"

قال عبدالعزيز النحاس نائب رئيس حزب الوفد، إنّ الاجتماع الذي كان مقررا له ظهر اليوم لبحث ملف خوض انتخابات مجلس الشيوخ، أرجئ لحين انتهاء مفاوضات رئيس الحزب مع أحزاب القائمة الانتخابية الموحدة.

وكان مقرر عقد حزب الوفد اجتماع اليوم بين المستشار بهاء الدين أبوشقة، وأعضاء الهيئة العليا، لبحث ملف مشاركة الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ سواء على القائمة أو الفردي.

وقال النحاس، لـ"الوطن"، إنّ هناك مفاوضات مازالت جارية بين المستشار بهاء أبوشقة، رئيس الحزب مع الأحزاب الأخرى، لزيادة نسبة الحزب في القائمة الموحدة التي يقودها حزب مستقبل وطن.

وأضاف أنّ الحزب مستمر حتى الآن في القائمة الموحدة لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، ويعمل حاليا على فرز طلبات الراغبين في الترشح على المقاعد الفردية وانتقاء أفضل العناصر التي تنطبق عليها الشروط التي أقرها القانون، والمعايير التي حددها الحزب تمهيدا للدفع بهم في الانتخابات.