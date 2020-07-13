"المواد البترولية": يجب زيادة أعداد محطات الغاز ورفع كفاءتها

قال الدكتور حسام عرفات رئيس الشعبة العامة لمواد البترولية بالغرف التجارية، أن هناك صعوبات كثيرة تواجة تحويل السيارات من بنزين إلى غاز، لافتا إلى أنهم مع القرار وفقا لآليات واضحة لتسهيل الأمر لمحطات الغاز من حيث المساحة.

وأضاف عرفات لـ"الوطن"، إننا نواجه عدم توافر محطات غاز فى كافة المدن وتكلفة المحطة الغاز تحتاج إلى 15مليون جنيه، والسيارة تحتاج إلى 8 آلاف جنيه، كما لابد أن تكون هناك بنية تحتية تعطى الاحتياجات ونشر المحطات ورفع كفاءتها.

ودعا عرفات الدولة إلى البدء فى نشر المحطات البنزين، ولتكن البداية 100محطة غازوكشف أن عدد المحطات 120 محطة.