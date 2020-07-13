التجارة: تخريد السيارات القديمة.. والمركبات أقل من 20 سنة ستعمل بالغاز

قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنّ مبادرة إحلال المركبات المتقادمة، إحدى مبادرات تحفيز الاستهلاك ودعم الصناعة الوطنية، ومع توافر واكتشافات الغاز الموجودة في مصر مؤخرا، أصبح هناك توجيه باستخدام الغاز كوقود بديل عن السولار والبنزين، خاصة أنّ استخدامه يحقق وفرا اقتصاديا وماديا، إلى جانب البعد البيئي.

وأضافت جامع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنّ أي شخص لم يمر على سيارته 20 سنة وتعمل بالبنزين وقدرة موتورها لا تقل عن 75%، يمكنه التوجه لأي من المراكز الخاصة بتحويل الغاز التابعة لوزارة البترول، وتكلفة التحويل تتراوح بين 8 لـ12 ألف جنيه.

وتابعت: "قيمة التحويل بتتقسط على فاتورة الغاز، يعني لو بيحط غاز بـ100 جنيه، فالشخص بيدفع 110، وممكن يسدد المبلغ كله على مدار 5 سنين من غير ما يحس".

واستكملت، أنّ السيارات التي لا تصلح لتحويلها لغاز يتم عمل إحلال كامل للمركبة وتخريدها بمقابل مادي، ومقابل السيارة يكون مقدما لسيارة جديدة سيمتلكها، وهناك برامج تمويلية ميسرة جدا بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.