مسافرون: الاهتمام الرئاسي بسانت كاترين يضعها على الخريطة العالمية
عبداللطيف: سانت كاترين وحدها قادرة على تحقيق دخل سياحي ضخم
كتب:
عبده أبوغنيمة
08:30 م | الإثنين 13 يوليو 2020
قال الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تنمية وتطوير مدينة سانت كاترين، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الرئيس مهتم بتطوير وتنمية كل شبر على أرض مصر، ويؤكد أن سانت كاترين مدينة واعدة، وتحتاج فقط إلى الاهتمام بها وتسليط الضوء عليها محليا وعالميا، فهي المكان الوحيد في العالم الذي تجلى فيه الله سبحانه وتعالى بنوره.
واقترح عبد اللطيف، في تصريحات له اليوم، عددا من النقاط التي يمكن أن يكون لها دور في تنمية مدينة سانت كاترين ومنها المحافظة على شكلها الأثري والديني والثقافي، لأن هذا ما يميزها، ولابد من إعادة تشغيل مطار سانت كاترين وتأهيله لاستقبال الرحلات الداخلية والخارجية من خلال رفع كفاءة التشغيل ومضاعفة المساحة الكلية لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطار، وإنشاء ممر إضافي، وحقل طائرات جديد، وصالاتي سفر ووصول جديدتين، ومنطقة انتظار سيارات.
وكشف رئيس جمعية مسافرون للسياحة عن إمكانية إنشاء مطار في المنطقة بين دهب ونويبع وسانت كاترين بعد وادي سعال ليخدم مدن دهب ونويبع وسانت كاترين، وبالتبعية طابا، ويتم من خلال هذا المطار تنمية هذه المدن بالكامل، بخاصة أن هناك مناطق تصلح لإنشاء مطار هناك.
وطالب عبداللطيف بضرورة عقد مؤتمر موسع بمدينة سانت كاترين، برعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لطرح الفرص الاستثمارية والسياحية أمام المستثمرين، بما يتناسب مع مدينة سانت كاترين على أنها محمية طبيعيةـ من خلال قيام الحكومة بطرح الفرص الاستثمارية السياحية بالمدينة والبيئية والاستشفائية والعلاجية وأيضا السياحة الدينية، لافتا إلى أنه لا يوجد بسانت كاترين سوى 4 فنادق ولابد من التوسع في إنشاء الفنادق.
ونوه بأن استغلال سانت كاترين يمكن أن يسهم بدخل سياحي يماثل ضعف ما تحققه السياحة المصرية مجتمعة، فهذه المدينة مقدسة يجب أن يكون تسويقها على أساس ما تملكه من تفرد ديني يجعل الملايين حول العالم يرغبون فى زيارتها.
وأشار إلى أهمية عقد مؤتمر للسياحة الاستشفائية بمدينة سانت كاترين، ودعوة كل المعنيين بهذا المجال حول العالم، وطرح فرص استثمارية تجذب المستثمرين في إنشاء منتجعات صحية ومستشفيات ومراكز طبية مع طرح مميزات للاستثمارات السياحية والاستشفائية بالمدينة.
ونوه بضرورة التسويق لسانت كاترين أيضا على أنها مسجلة ضمن المحميات الطبيعية بالتراث العالمي بمنظمة يونسكو، وهذه نقطة غائبة عن برامج التسويق للمدينة رغم أهميتها، مشيرا إلى أن نوعية السياح الذين يزورون سانت كاترين حاليا هم من نوعية عشاق زيارة الأماكن المقدسة، بها خاصة أن سانت كاترين مقدسة في الأديان السماوية الـ 3 ما يزيد من نسب الإقبال عليها.