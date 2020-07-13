مسافرون: الاهتمام الرئاسي بسانت كاترين يضعها على الخريطة العالمية

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تنمية وتطوير مدينة سانت كاترين، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الرئيس مهتم بتطوير وتنمية كل شبر على أرض مصر، ويؤكد أن سانت كاترين مدينة واعدة، وتحتاج فقط إلى الاهتمام بها وتسليط الضوء عليها محليا وعالميا، فهي المكان الوحيد في العالم الذي تجلى فيه الله سبحانه وتعالى بنوره.

واقترح عبد اللطيف، في تصريحات له اليوم، عددا من النقاط التي يمكن أن يكون لها دور في تنمية مدينة سانت كاترين ومنها المحافظة على شكلها الأثري والديني والثقافي، لأن هذا ما يميزها، ولابد من إعادة تشغيل مطار سانت كاترين وتأهيله لاستقبال الرحلات الداخلية والخارجية من خلال رفع كفاءة التشغيل ومضاعفة المساحة الكلية لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطار، وإنشاء ممر إضافي، وحقل طائرات جديد، وصالاتي سفر ووصول جديدتين، ومنطقة انتظار سيارات.

وكشف رئيس جمعية مسافرون للسياحة عن إمكانية إنشاء مطار في المنطقة بين دهب ونويبع وسانت كاترين بعد وادي سعال ليخدم مدن دهب ونويبع وسانت كاترين، وبالتبعية طابا، ويتم من خلال هذا المطار تنمية هذه المدن بالكامل، بخاصة أن هناك مناطق تصلح لإنشاء مطار هناك.

وطالب عبداللطيف بضرورة عقد مؤتمر موسع بمدينة سانت كاترين، برعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لطرح الفرص الاستثمارية والسياحية أمام المستثمرين، بما يتناسب مع مدينة سانت كاترين على أنها محمية طبيعيةـ من خلال قيام الحكومة بطرح الفرص الاستثمارية السياحية بالمدينة والبيئية والاستشفائية والعلاجية وأيضا السياحة الدينية، لافتا إلى أنه لا يوجد بسانت كاترين سوى 4 فنادق ولابد من التوسع في إنشاء الفنادق.

ونوه بأن استغلال سانت كاترين يمكن أن يسهم بدخل سياحي يماثل ضعف ما تحققه السياحة المصرية مجتمعة، فهذه المدينة مقدسة يجب أن يكون تسويقها على أساس ما تملكه من تفرد ديني يجعل الملايين حول العالم يرغبون فى زيارتها.

وأشار إلى أهمية عقد مؤتمر للسياحة الاستشفائية بمدينة سانت كاترين، ودعوة كل المعنيين بهذا المجال حول العالم، وطرح فرص استثمارية تجذب المستثمرين في إنشاء منتجعات صحية ومستشفيات ومراكز طبية مع طرح مميزات للاستثمارات السياحية والاستشفائية بالمدينة.

ونوه بضرورة التسويق لسانت كاترين أيضا على أنها مسجلة ضمن المحميات الطبيعية بالتراث العالمي بمنظمة يونسكو، وهذه نقطة غائبة عن برامج التسويق للمدينة رغم أهميتها، مشيرا إلى أن نوعية السياح الذين يزورون سانت كاترين حاليا هم من نوعية عشاق زيارة الأماكن المقدسة، بها خاصة أن سانت كاترين مقدسة في الأديان السماوية الـ 3 ما يزيد من نسب الإقبال عليها.