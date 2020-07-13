إخلاء سبيل متهمين اثنين في قضية ألتراس أهلاوي

قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل متهمين اثنين كانا محبوسين على ذمة التحقيقات في قضية إعادة إحياء رابطة ألتراس أهلاوي.

وجاء قرار النيابة بإخلاء سبيل عمر جمال عبدالله ومصطفى أحمد السيد بضمان محل إقامتهما في القضية رقم 770 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا. وبإخلاء سبيل المتهمين يكون أغلب المتهمين الذين كانوا محبوسين على ذمة التحقيق في القضية تقرر إخلاء سبيلهم حيث تم إخلاء سبيل عدد منهم في جلسات سابقة.

وكانت النيابة بدأت تحقيقاتها في القضية العام الماضي وألقي القبض على مجموعات من مشجعي النادي الأهلي بموجب قرار النيابة وفقا لاتهامات منسوبة لهم بالمشاركة في إعادة إحياء رابطة محظورة قانونا هي رابطة ألتراس أهلاوي، وعلى مدار الأشهر الماضية كان المتهمون محبوسون احتياطيا وتجدد حبسهم طوال تلك الفترة قبل أن تبدأ النيابة في إخلاء سبيلهم في جلسات نظر تجديد حبسهم.