عمر كمال ممثلا لأول مرة في "زنزانة 7"

انتهى المطرب عمر كمال، من تصوير دوره كضيف شرف في فيلم "زنزانة 7"، للمخرج إبرام نشأت، الذي يخوض من خلاله تجربة التمثيل لأول مرة في مشواره.

ويجسد كمال، دور مسجون في أولي تجاربه السينمائية، حيث انتهى من تصوير مشاهده بمنطقة المنصورية.

فيلم "زنزانة 7"، بطولة نضال الشافعي، أحمد زاهر، منة فضالي، عبير صبري، مايا نصري، أحمد التهامي، من تأليف حسام موسى.

وكان كمال، سجل أغنية "بعيش" للنجم تامر حسني بصوته، وطرحها عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعاد الأخير نشرها عبر خاصية "ستوري"، بتطبيق إنستجرام، وأبدى إعجابه الشديد بإحساس كمال بالأغنية.