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محمود مسلم

حظك اليوم الثلاثاء 14-7-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:01 ص | الثلاثاء 14 يوليو 2020
برج الجوزاء

برج الجوزاء

مولود برج الجوزاء لديه مزاج دائم التقلب، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر يقترن مع أورانوس في منزل الصحة وعليك أن تهتم بصحتك وسلامتك ولا تهمل شكوى جسدك، وعليك بتنظيم جهودك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

في الأفق تطورات تفرض نفسها، وعليك أن تتأمل وتراقب في صمت.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء المطربة يارا، ويوافق تاريخ ميلادها 1 يونيو.